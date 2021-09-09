الصين تعلق إصدار التراخيص الجديدة لألعاب الإنترنت

وكالات _ ذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورننج بوست) اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة، أن الصين علقت مؤقتا إصدار التراخيص لكل ألعاب الإنترنت الجديدة في إطار جهود لكبح إدمان صغار السن لتلك الألعاب.

وقال التقرير إن السلطات كشفت عن القرار خلال اجتماع مع عمالقة القطاع، ومنهم تينسنت هولدينجز ونت إيز. وأضاف أنه لم يتضح إلى متى يستمر التعليق.

وكانت بكين قد استدعت أمس الأربعاء شركات ألعاب الفيديو ومنها تينسنت ونت إيز.

وامتنعت تينسنت عن التعليق، بينما لم ترد نت إيز حتى الآن على طلب من للتعقيب.

وتحركت الصين في أغسطس لمنع من هم دون الثامنة عشر من ممارسة ألعاب الفيديو لأكثر من ثلاث ساعات في الأسبوع، قائلة إن هذا ضروري لكبح تزايد إدمان ما وصفته يوما “بالأفيون الروحي”.

وتشن الصين حملة واسعة على نطاق كبير من القطاعات منها التكنولوجيا والتعليم والعقارات لتعزيز قبضة الحكومة بعد سنوات من النمو الجامح لتلك القطاعات.