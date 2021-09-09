مال وأعمال

وفاة محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي

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محمد مصطفى _ أعلنت مجموعة العربي، وفاة محمود العربي رئيس مجلس إدارتها، وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية ابو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.

وذكرت المجموعة في بيان النعي:
بقلوب مؤمنة بالله وراضية بقضائه وقدره، ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، والذى وافته المنية اليوم وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء العزاء في وقت لاحق بإذن الله.

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وتتقدم جريدة دوت الخليج لأسرة الراحل بخالص العزاء والمواساة

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مريم الجابري

مريم الجابري

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