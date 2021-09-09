البنك المركزي المصري الأوروبي يرفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5 %

فرانس برس _ رفع البنك المركزي المصري الأوروبي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5 % للعام 2021 على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت رئيسة المصرف كريستين لاجارد.

في المقابل، خفض خبراء البنك المركزي المصري الأوروبي بشكل طفيف توقعات النمو للعام 2022 من 4.7% إلى 4.6% وابقوا توقعاتهم لسنة 2023 على حالها عند 2.1%.

وتوقع المصرف أن تبلغ نسبة التضخم 2.2% في 2021 في مقابل 1.9% في توقعاته السابقة.

وستتجاوز نسبة التضخم بذلك المعدل الوسطي المحدد من قبل المؤسسة النقدية الأوروبية والبالغ 2 %.

إلا ان رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد أكدت أن هذا الارتفاع في الأسعار “سيكون موقتا”.

وسيتباطأ التضخم بعد ذلك متراجعا إلى 1.7% في 2022 و1.5% في 2023 وفق المركزي الأوروبي.

وإزاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي المصري الأوروبي أن يحفف بشكل طفيف إجراءات الدعم الاستثنائية التي يوفرها للاقتصاد. واعتمدت هذه التدابير منذ بدء الأزمة الصحية.

وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحافي الخميس “يستند الانتعاش على نجاح حملة التلقيح الأوروبية التي سمحت بإعادة فتح الاقتصاد بشكل كبير”.

وتوقعت أن يتجاوز النشاط الاقتصادي “مستوى ما قبل الجائحة” بحلول نهاية السنة معتبرة أن مرحلة الانتعاش الاقتصادي “باتت متقدمة جدا”.

ورأت لاجارد أن التضخم عائد خصوصا إلى “ارتفاع أسعار النفط” والضغوط على “الكلفة الناجمة عن نقص موقت في مواد التجهيزات” إلا ان هذا النقص سيكون تحت السيطرة “بحلول النصف الأول من 2022” على ما أكدت.

يضاف إلى ذلك بحسب لاجارد “التخفيض الموقت للضريبة على القيمة المضافة” في ألمانيا العام الماضي في إجراء يهدف إلى انعاش النشاط الاقتصادي بعد موجة أولى من وباء كوفيد-19 انتهت في يناير، وله تأثير آلي على التضخم يتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط.