المشرق مصر يعين راجية سمير نائبا أول للرئيس ورئيسا لقطاع التسويق

دوت الخليج – أعلن بنك المشرق مصر، عن تعيين راجية سمير نائبا أول للرئيس، ورئيسا لقطاع التسويق.

وقال بنك المشرق – مصر في بيان اليوم الخميس، إن راجية سمير تمتلك أكثر من 20 عاما من الخبرة في مجال التسويق في مختلف القطاعات في مصر وشمال إفريقيا، والتي تتضمن كل من تكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكتروني والرقمي وقطاع الإتصالات، إضافة إلى السلع الإستهلاكية سريعة الحركة والأجهزة الإلكترونية.

وأفاد بأن سمير تولت العديد من المناصب في عدد من الشركات العالمية مثل أمازون وسامسونج وفودافون وبريتش أمريكان توباكو شمال أفريقيا (BAT)، وأن آخر منصب تولته هو رئيس قطاع التسويق بشركة أمازون قبل انضمامها لعائلة بنك المشرق – مصر.