العاصمة الإدارية تستعرض مع وفد مايكروسوفت العالمية خطط التحول الرقمي بالمشروع

بكر بهجت _ استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم الخميس، وفدا من شركة مايكروسوفت العالمية، لبحث سبل التعاون والتأكيد على التزام مايكروسوفت بتقديم كافة وسائل تمكين التحول الرقمي بما يدعم رؤية مصر الرقمية.

ووفق بيان شركة العاصمة الإدارية، ضم الوفد جيل شيبرد نائب الرئيس التنفيذى للشركة للتحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية، وسامر أبو لطيف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت العالمية بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وشهدت الزيارة عقد لقاء بين الوفد ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

واستعرض ممثلو شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المخطط التفصيلى للبنية التحتية التكنولوجية بالعاصمة الإدارية والإمكانيات المتاحة لاستيعاب المشروعات المشتركة بين الطرفين في إطار خطط التحول الرقمي التي يتم تنفيذها ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وزار الوفد المعالم الهامة بموقع العاصمة الإدارية الجديدة والمراكز التكنولوجية للبنية التحتية.

وأكدت شيبرد على التزام مايكروسوفت الراسخ نحو جلب أحدث التقنيات للعاصمة الإدارية الجديدة بما يدعم تحقيق التحول الرقمي في أحد أهم المشروعات القومية في مصر، مشيرة إلى إيمانها بأهمية الاستثمار في مصر بإعتبارها مركزا للإبداع التكنولوجي القادم إقليميًا.