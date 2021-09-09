السيسي يوجه بإتمام كافة المنشآت في المدينة الأولمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء عبد الناصر رضا مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، والسيدة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية”.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً منشآت القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الجدارية الكبرى بالمدينة، التي ستعكس الشعار والمبادئ الأولمبية وتاريخ مصر الرياضي وفق منظور فني رفيع وراقي المستوى، والتي تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة اجريت علي مستوي الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانيين والاكاديميين.

وقد وجه الرئيس بالاهتمام بإتمام كافة المنشآت في المدينة الأولمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية، بما يجعلها صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات، ومن ثم يعزز من قيمة مصر في مجال النشاط الرياضي من خلال امتلاك القدرات والبنية التحتية اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب.

كما الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تطوير الطريق الساحلي من وادي النطرون إلى مطار العلمين وامتداداً إلى محافظة مطروح، وكذا تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي، فضلاً عن تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس، بالإضافة إلى مستجدات العمل في مجمع الورش الحرفية في مدينة الأمل، والذي يأتي في إطار التطوير الشامل للمنطقة.

كما تم استعراض جهود رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، وذلك باعتباره أحد المحاور المرورية الاساسية داخل القاهرة، بما يساعد على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل مشروع تطوير مطار العلمين الدولي ليعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المطارات العالمية، بالإضافة إلى محطة النقل والحافلات الدولية على تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، والتي ستساهم في سهولة حركة المسافرين الداخلية والخارجية وتقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة، فضلاً عن سير العمل بمشروع إسكان “أهالينا 5″، كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في مدينة الجلالة، خاصةً منطقة الأبراج.