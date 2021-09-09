إيرباص تبرم صفقة مع مجموعة تاتا الهندية بقيمة 3 مليارات دولار لصناعة طائرات عسكرية

وكالات _ أبرمت مجموعة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات صفقة ضخمة مع مجموعة تاتا الهندية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصناعة طائرات عسكرية لحساب القوات المسلّحة في الهند، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الهندية.

وسعت إيرباص على مدى تسع سنوات للفوز باستدراج العروض من أجل صناعة 56 طائرة للنقل العسكري لحساب سلاح الجو الهندي.

وفي إطار هذا الاتفاق، ستستورد الهند 16 طائرة من قسم الدفاع والفضاء التابع للمجموعة الأوروبية مصنّعة في إسبانيا، في العامين التاليين لتوقيع العقد.

وسيتولى ائتلاف شركات تديره مجموعة تاتا الهندية تصنيع الطائرات الأربعين المتبقية في غضون عشر سنوات.

ومساء الأربعاء شددت وزارة الدفاع الهندية في بيان على أن المشروع هو الأول من نوعه لجهة تكليف شركة خاصة صناعة طائرة عسكرية.

ووصفت الوزارة الخطوة بأنها تقدّم كبير على صعيد الحملة الحكومية الرامية إلى تحقيق الهند اكتفاءها الذاتي.

ففي السنوات الأخيرة عزّزت الحكومة جهودها الرامية إلى تقليص اعتماد الهند على الاستيراد، وإلى استحداث وظائف جديدة.

ويفترض أن يتيح الاتفاق مع إيرباص استحداث 600 وظيفة في قطاع التصنيع وستة آلاف وظيفة أخرى غير مباشرة في البلاد.

وسيتم تزويد كل طائرات النقل من طراز سي-295ام.دبليو بأنظمة خاصة بالحروب الإلكترونية مصنّعة في الهند.

ورصدت الهند التي تتنافس منذ عقود مع باكستان والتي تتصاعد التوترات بينها وبين الصين، موازنة كبيرة لتحديث بناها العسكرية المتقادمة.

وأنفقت الهند 9.4 مليارات دولار لشراء طائرات قتالية من طراز رافال من شركة داسو الفرنسية.

وإلى الآن تم تسليم 26 طائرة من هذا الطراز على الأقل، فيما يتوقع تسليم الطائرات العشر المتبقية بنهاية العام الحالي، وفق السلطات.