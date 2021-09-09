جلوبال بايونير تنتهي من تنفيذ مشروع تجاري بالعاصمة الإدارية باستثمارات مليار جنيه

بكر بهجت _ انتهت شركة جلوبال بايونير، للاستثمار والتعمير، من تنفيذ مشروع “بايونير بلازا” بالكامل على محور الأمل، ومن المقرر البدء في تشغيله التجريبي، الشهر القادم.

وقالت الشركة، في بيان، إن “بايونير بلازا”، يعد أول مشروع يتم تشغيله وتوصيل كافة الخدمات له على محور الأمل، والمُقام على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع، بتكلفة تقارب المليار جنيه، تم تمويلها بالكامل من قبل شركة جلوبال بايونير.

وأشارت الشركة إلى أنه قد تم تصميم وتنفيذ واجهات مبنى بايونير بلازا كأول مبنى مُوفر للطاقة، وتم تطبيق كافة مبادئ الاستدامة عليه في عملية الإنشاء بتصميمات من قبل شركة بايونير أبوظبي الهندسية، ويُشرف على مشروع المول إدارة مصرية، إماراتية، إيطالية.

وأكدت الشركة أنه تم بيع ما يقارب 50% من المول خارج مصر، وذكرت شركة جلوبال بايونير، أنه تم استخدام وسائل الطاقة المُتجددة (الطاقة الشمسية) بكامل مساحة المبنى وربطها مع الشبكة الكهربائية بالعاصمة الإدارية.