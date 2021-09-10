تعافي الاقتصاد البريطاني يفقد الزخم في يوليو بالرغم من تخفيف قيود كورونا

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سي ان بي سي _ أظهرت بيانات رسمية، أن نمو الاقتصاد البريطاني قد تباطأ في يوليو الماضي، ليرتفع بنسبة 0.1% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه يونيو.
ويعتبر هذا أضعف نمو منذ يناير الماضي، عندما عادت البلاد إلى إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.6% على أساس شهري في يوليو.
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