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تعافي الاقتصاد البريطاني يفقد الزخم في يوليو بالرغم من تخفيف قيود كورونا

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سي ان بي سي _ أظهرت بيانات رسمية، أن نمو الاقتصاد البريطاني قد تباطأ في يوليو الماضي، ليرتفع بنسبة 0.1% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه يونيو.

ويعتبر هذا أضعف نمو منذ يناير الماضي، عندما عادت البلاد إلى إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.6% على أساس شهري في يوليو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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