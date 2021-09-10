الجزار: الأحد المقبل.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر لحاجزيها بالعبور الجديدة

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 12/9/2021، وحتى يوم الخميس 28/10/2021، في تسليم دفعة جديدة “288 وحدة سكنية” بمشروع سكن مصر، المرحلة الثانية بمنطقة الـ2600 بمدينة العبور الجديدة.
أضاف أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك للجهاز لمعاينة واستلام الوحدة.
وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 70، يوم الأحد 12/9/202، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الثلاثاء 14/9/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 28/9/2021.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 64، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الأحد 10/10/2021، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الثلاثاء 19/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 24/10/2021 : الخميس 28/10/2021، لتسليم المتخلفين عن مواعيدهم.
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