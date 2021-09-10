أسعار الذهب تصعد وتتجاوز مستوى 1800 دولار بدعم مخاطر النمو

_ تجاوزت أسعار الذهب مستوى 1800 دولار اليوم، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو.

لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب الفيدرالي الأمريكي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1800.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش. وبانخفاضه 1.4 في المائة منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت إن شراء الذهب يظل متواصلا عند انخفاض السعر لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.

وقال “النمو لا يزال حقا مصدر قلق كبير للبنوك المركزية”.

وارتفعت الفضة 0.54 في المائة إلى 24.20 دولار للأوقية، لكنها منخفضة اثنين في المائة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 981.19 دولار. ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل أغسطس تراجعه 4.2 في المائة.

وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2189.33 دولار، لكنه تراجع أكثر من تسعة في المائة خلال الأسبوع.