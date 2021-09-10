كرونكست السويسرية للساعات الفاخرة تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام

بلومبرج _ تعتزم شركة كرونكست إيه جي للساعات الفاخرة، طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السويسرية في ظل زيادة الطلب على منتجاتها التي تعرضها للبيع عبر الانترنت من جانب أجيال الشباب.

وقالت في بيان إنها تعتزم جمع 273 مليون دولار من الطرح، كما يعتزم حملة الأسهم طرح عدد من الأسهم للبيع.

وتأسست كرونكست في 2013 وتعتبر بمثابة سوق لبيع الساعات الفاخرة سواء الجديدة أو المستعملة عادة من خلال موزعين غير البائع والمشتري.

وأفادت بلومبرج، بأن عائدات الطرح الأولي للاكتتاب العام سوف توجه للاستثمارات التكنولوجية بغرض تنمية معروضات الشركة والتوسع في أسواق جديدة مثل أمريكا وآسيا.

جدير بالذكر أن كرونكست تركز أنشطتها بشكل أساسي على ألمانيا والنمسا وسويسرا.

ونقلت عن فيليب مان أحد مؤسسي الشركة ورئيسها التنفيذي قوله إن مبيعات كرونكست بلغت 101 مليون يورو في 2020، كما أنها سجلت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 104 في المائة منذ العام الأول لتشغيلها وبنسبة 47 في المائة منذ 2020.