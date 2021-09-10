- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي ان بي سي _ قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون وقعا اليوم الجمعة مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبعد الإعلان، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى ما دون 17 ألف ليرة.
وقال ميقاتي “آمل أن نقدر ننهض بالحكومة وآمل أن نقدر على الأقل أن نوقف الانهيار”.
يذكر أن لبنان بدون حكومة فاعلة منذ أكثر من عام، في وقت يشهد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي، وكان البنك الدولي وصف الأزمة في لبنان بـ”الأكثر حدة وقساوة في العالم”، وصنفها ضمن أصعب 3 أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
ومن المتوقع أن يفتح تشكيل الحكومة الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الأزمة التي أفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها منذ عام 2019 ودفعت ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة اللبنانية تنتعش أمام الدولار بعد توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.