الليرة اللبنانية تنتعش أمام الدولار بعد توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

سي ان بي سي _ قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون وقعا اليوم الجمعة مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبعد الإعلان، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية إلى ما دون 17 ألف ليرة.

وقال ميقاتي “آمل أن نقدر ننهض بالحكومة وآمل أن نقدر على الأقل أن نوقف الانهيار”.

يذكر أن لبنان بدون حكومة فاعلة منذ أكثر من عام، في وقت يشهد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي، وكان البنك الدولي وصف الأزمة في لبنان بـ”الأكثر حدة وقساوة في العالم”، وصنفها ضمن أصعب 3 أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.

ومن المتوقع أن يفتح تشكيل الحكومة الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الأزمة التي أفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها منذ عام 2019 ودفعت ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.