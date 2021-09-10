أبوظبي: بدء العمليات في مفاعل المحطة الثانية من براكة للطاقة النووية

_ قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الجمعة إن مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية بدأ العمليات التشغيلية، وذلك بعدما بدأ المفاعل الأول التشغيل التجاري في أبريل .

وعند اكتمال براكة، ستكون به أربعة مفاعلات بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات، أي ما يعادل 25 بالمئة من أقصى احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية.