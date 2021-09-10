أبوظبي: بدء العمليات في مفاعل المحطة الثانية من براكة للطاقة النووية

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_ قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الجمعة إن مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية بدأ العمليات التشغيلية، وذلك بعدما بدأ المفاعل الأول التشغيل التجاري في أبريل .
وعند اكتمال براكة، ستكون به أربعة مفاعلات بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات، أي ما يعادل 25 بالمئة من أقصى احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية.
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