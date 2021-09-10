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اتصالات مصر: قرار تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت في صالح العميل

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أكد مصدر مسؤول بشركة اتصالات مصر أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتعلق بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل هو قرار يأتي في صالح المستهلك النهائي ويوفر عليه وقت في التنقل بين مقدمي خدمة الانترنت.

وفيما يخص استفادة شركة اتصالات من القرار أوضح المصدر أن العائد بالكامل يعود على المستهلك النهائي وحرية اختياره لمقدم الخدمة وليس للشركات، حيث أن اتصالات تسير بخطى ثابتة لجذب العملاء و ذلك في كافة خدمات الاتصالات (صوت وانترنت ثابت وانترنت موبايل)،  مدعومة بافضل جودة و اقوى الحلول وعروض متجددة.

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وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره اليوم بإلزام الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي، وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة، وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة، على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الثابت بدايةً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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