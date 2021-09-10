بريطانيا تسجل 37622 إصابة جديدة بفيروس كورونا و147 وفاة

_ أظهرت إحصاءات حكومية يوم الجمعة أن بريطانيا سجلت 147 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19 نزولا من 167 وفاة في اليوم السابق. وأظهرت الأرقام أيضا تسجيل 37622 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 38013 إصابة يوم الخميس.

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