إيطاليا تسجل 5621 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة

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_ قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 62 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 59 في اليوم السابق و5621 إصابة جديدة ارتفاعا من 5522.
وسجلت إيطاليا 129828 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر إجمالي في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم. وسجلت كذلك حوالي 4.6 مليون إصابة حتى يوم الجمعة.
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