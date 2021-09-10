العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

وكالات _ كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، عزيز أخنوش الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، بتشكيل الحكومة الجديدة، على إثر تصدر حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء.

وجاء في بيان صادر من القصر الملكي، أن الملك محمد السادس، استقبل اليوم الجمعة، عزيز أخنوش وعينه رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأوضح البيان أن “هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن من سبتمبر 2021 “.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الذي هيمن على الحياة السياسية المغربية طوال العقد الماضي تعرض لهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية في المغرب، ولم يحصل سوى على 13 مقعدا، من أصل 396 مقعدا بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى).

فيما حقق التجمع الوطني للأحرار” فوزا مقنعا بحصوله على 102 مقعد في البرلمان.

وعزيز أخنوش الذي سبق وتولى منصب وزير الفلاحة والصيد البحري عام 2017، هو ملياردير مغربي ورئيس مجموعة أكوا صاحبة العلامة التجارية إفريقيا غاز.