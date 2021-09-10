عملة بيتكوين تتراجع إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع

بلومبرج _ انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة نحو أدنى مستوياته خلال أسبوع التعامل الحالى فى الوقت الذى عادت فيه اتجاهات العزوف عن المخاطرة إلى الأسواق العالمية. وانخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فى العالم بنسبة 3.2 بالمئة ليصل سعرها إلى 44 ألفا و 760 دولار لكل عملة بيتكوين خلال تعاملات جرت فى نيويورك قبل أن تبدأ العملة فى تقليص خسائرها ، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج . وفى الوقت ذاته تراجعت عملة إيثر الرقمية المشفرة بنسبة 6.5 بالمئة لتصل قيمتها إلى 3210 دولارات لكل عملة . وسجل مؤشر بلومبرج جالاكسى للعملات الرقمية المشفرة انخفاضا بنسبة 5.9 بالمئة .

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