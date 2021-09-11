مبيعات السيارات في الصين ترتفع بنسبة 13.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام

شينخوا _ ارتفعت مبيعات السيارات بالصين بنسبة 13.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 16.56 مليون وحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021، حسبما أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أمس الجمعة.

وزادت مبيعات حافلات الركاب بواقع 16 بالمئة على أساس سنوي إلى 13.11 مليون وحدة بين يناير وأغسطس.

وفي شهر أغسطس وحده، بلغت مبيعات السيارات قرابة 1.8 مليون وحدة، بانخفاض 17.8 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين رقما قياسيا بلغ 321 ألف وحدة الشهر الماضي، بزيادة 180 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ارتفعت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 190 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.8 مليون وحدة، بحسب البيانات.

وزادت صادرات السيارات الصينية بنسبة 130 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.19 مليون وحدة بين يناير وأغسطس.

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج البلاد من السيارات ارتفع بنسبة 11.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 16.17 مليون وحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وأوضحت الجمعية المذكورة أنه من المتوقع أن يظل اقتصاد الصين مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من العام الجاري، مسلطة الضوء على الطلب المستقر لاستهلاك السيارات.

ولفتت الجمعية إلى أنها متفائلة ولكن بشكل حذر إزاء مستقبل صناعة السيارات، نظرا لنقص الرقائق جراء عودة ظهور حالات كوفيد-19 في الخارج فضلا عن ضغوط التكلفة المتزايدة على مصنعي السيارات.