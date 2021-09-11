منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يختتم أعمال النسخة الأولى

اختتمت وزارة التعاون الدولي، أول أمس، أعمال النسخة الأولى، من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي عقدته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، وشهد أكثر من 1500 مُشارك عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من مُمثلي الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

المشاط: رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمنتدى تؤكد إيمان الدولة المصرية بضرورة العمل المشترك لدعم الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لأعمال المنتدى، تؤكد التزام الدولة المصرية وإيمانها بضرورة العمل المشترك للمضي قدُمًا نحو تحقيق التنمية، ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن دعم أجندة أفريقيا 2063، وذلك من خلال الدور الريادي لمصر وسعيها لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب.

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي عقد في وقت مفصلي لمناقشة جهود التعافي الأخضر والمستدامة بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى عقد في وقت مفصلي للغاية حيث مازال العالم يعاني من تداعيات جائحة كورونا، ويسعى للتغلب عليها في محاولة لتحقيق تعافي أخضر ومستدام، واستطاع المنتدى مُناقشة العديد من الموضوعات الملحة على أجندة التنمية الدولية في سبيل وضع آليات التعافي من خلال كافة الأطراف ذات الصلة.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، ستسعى من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، إلى تفعيل ما توصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من توصيات تسهم في تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وأيضًا دعم تكامل الجهود التنموية الإقليمية سواء من خلال آليات التعاون الثلاثي أو التعاون بين بلدان الجنوب، وكذا تبادل الخبرات والتجارب.

جدير بالذكر أن المنتدى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

كما شهد المنتدى رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.