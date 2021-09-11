بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن والإسكان المميز والاجتماعي بمدينة السادات.. غدا

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ غدا الأحد الموافق 12/9/2021، وحتى يوم الأربعاء 26/1/2022، في تسليم قطع أراضي (بيت الوطن – الإسكان الاجتماعي – الإسكان المميز) للفائزين بها بمناطق مختلفة بمدينة السادات.
ومن المقرر أن يتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن من 1 : 25، غدا الاحد 12/9/2021، والقطع من 26 : 41، يوم الإثنين 13/9/2021، كما سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بحي الروضة، من 1708 : 1738، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع من 1739 : 1768، يوم الأربعاء 15/9/2021، والقطع من 1770 : 1798، يوم الخميس 16/9/2021، والقطع من 1801 : 1828، يوم الأحد 19/9/2021، والقطع من 1832 : 1844، يوم الإثنين 20/9/2021، والقطع من 1 : 30، يوم الثلاثاء 21/9/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 22/9/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الخميس 23/9/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأحد 26/9/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 27/9/2021، والقطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 28/9/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 29/9/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الخميس 30/9/2021.
وسيتم تسليم القطع من 241 : 270، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 271 : 300، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 301 : 330، يوم الثلاثاء 5/10/2021، والقطع من 331 : 360، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 11/10/2021 والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 451 : 480، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 481 : 510، يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 511 : 540، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 541 : 570، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 571 : 600، يوم الأربعاء 20/10/2021.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تسليم القطع من 630 : 601، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 631 : 660، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 661 : 690، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 691 : 720، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 721 : 750، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من 751 : 780، يوم الأحد 31/10/2021، والقطع من 781 : 810، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 811 : 840، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 841 : 870، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 871 : 900، يوم الخميس 4/11/2021، والقطع من 901 : 934، يوم الأحد 7/11/2021، والقطع من 1223 : 1253، يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع من 1254 : 1284، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 1285 : 1315، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 1316 : 1346، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 1347 : 1377، يوم الأحد 14/11/2021، والقطع من 1378 : 1408، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 1409 : 1439، يوم الثلاثاء 16/11/2021، والقطع من 1440 : 1470، يوم الأربعاء 17/11/2021، والقطع من 1471 : 1501، يوم الخميس 18/11/2021.
كما سيتم تسليم القطع من 1502 : 1532، يوم الأحد 21/11/2021، والقطع من 1533 : 1563، يوم الإثنين 22/11/2021، والقطع من 1564 : 1594، يوم الثلاثاء 23/11/2021، والقطع من 1595 : 1625، يوم الأربعاء 24/11/2021، والقطع من 1626 : 1656، يوم الخميس 25/11/2021، والقطع من 1657 : 1687، يوم الأحد 28/11/2021، والقطع من 1688 : 1718، يوم الإثنين 29/11/2021،والقطع من 1719 : 1749، يوم الثلاثاء 30/11/2021، والقطع من 1750 : 1780، يوم الأربعاء 1/12/2021، والقطع من 1781 : 1844، يوم الخميس 2/12/2021، وتم تخصيص يوم الأحد 5/12/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
كما تقرر تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمنطقة 22، من 1 : 40، يوم الإثنين 6/12/2021، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 7/12/2021، والقطع من 81 : 120، يوم الأربعاء 8/12/2021، والقطع من 121 : 160، يوم الخميس 9/12/2021، والقطع من 161 : 200، يوم الأحد 12/12/2021، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 13/12/2021، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 14/12/2021، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 15/12/2021، والقطع من 321 : 360، يوم الخميس 16/12/2021، والقطع من 361 : 400، يوم الأحد 19/12/2021، والقطع من 401 : 440، يوم الإثنين 20/12/2021، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 21/12/2021، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء 22/12/2021، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 23/12/2021، والقطع من 561 : 600، يوم الأحد 26/12/2021، والقطع من 601 : 640، يوم الإثنين 27/12/2021، والقطع من 641 : 680، يوم الثلاثاء 28/12/2021، والقطع من 681 : 703، يوم الأربعاء 29/12/2021، وتم تخصيص يومي الخميس 30/12/2021، والأحد 3/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام.
بينما سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بحي الريان، من 1 : 40، يوم الإثنين 4/1/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 5/1/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأربعاء 6/1/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الأحد 9/1/2022، والقطع من 161 : 200، يوم الإثنين 10/1/2022، والقطع من 201 : 240، يوم الثلاثاء 11/1/2022، والقطع 241 : 280، يوم الأربعاء 12/1/2022، والقطع من 281 : 320، يوم الخميس 13/1/2022، والقطع من 321 : 360، يوم الأحد 16/1/2022، والقطع من 361 : 400، يوم الإثنين 17/1/2022، والقطع من 401 : 440، يوم الثلاثاء 18/1/2022، والقطع من 441 : 480، يوم الأربعاء 19/1/2022، والقطع من 481 : 518، يوم الخميس 20/1/2022، وتم تخصيص الأيام من الأحد 23/1/2022، وحتى الأربعاء 26/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام بكافة المناطق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن والإسكان المميز والاجتماعي بمدينة السادات.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.