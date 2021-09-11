الولايات المتحدة قد تجيز استخدام لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاما في أكتوبر

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_ قال مصدران مطلعان إن كبار مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يرون أنه قد يتم السماح باستخدام لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 للأطفال من سن الخامسة حتى سن 11 عاما بحلول نهاية أكتوبر.
وذكر المصدران أن الإطار الزمني يستند إلى توقعات بأن فايزر، التي ابتكرت اللقاح بالتعاون مع بيونتيك الألمانية، سيكون لديها بيانات كافية من التجارب السريرية لطلب موافقة على الاستخدام الطارئ لهذه الفئة العمرية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول نهاية هذا الشهر.
ووفقا لتوقعاتهما فإن الإدارة قد تتخذ قرارا بشأن مدى أمان وفاعلية اللقاح للأطفال في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم الطلب.
ويترقب ملايين الأمريكيين قرار الموافقة على تطعيم الأطفال، لا سيما أولياء الأمور الذين بدأ أطفالهم الدراسة في الأسابيع الماضية وسط موجة إصابات نتجت عن انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا.
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