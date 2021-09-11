معيط: دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة على مستوى الجمهورية الشهر الجاري

أ ش أ _ أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه بعد دمج مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات في مصلحة الضرائب المصرية، سيتم البدء في دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية الشهر الجاري.

وقال الوزير، في بيان اليوم السبت، إنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على المأموريات المدمجة للتسهيل على الممولين.

وأضاف أن الوزارة تمضي بقوة في سبيل الإسراع من مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، مما تُسهم في تحفيز #الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.