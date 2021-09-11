بمشاركة 11 بنك.. صرف 415 مليون دولار قرض لإيفرجرو

بدأت مجموعة إيفرجرو للأسمدة تفعيل وصرف القرض المشترك طويل الأجل البالغ 415 مليون دولار أمريكي.

وكانت مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة قد وقعت فى مارس الماضى مع بنك المشرق دبي والبنك الأهلي المصري وبمشاركة 11 بنك مصري عقد قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 415 مليون دولار امريكى يعادل 6.5 مليار جنيه مصري وتم تفعيل القرض وبدء الصرف الأسبوع الماضي.

ويعد هذا القرض من أكبر القروض التى تمنحها البنوك لقطاع الأسمدة المتخصصة.

وصرح المهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة المجموعة أن هذا القرض يمثل دعم الجهاز المصرفى وحرصه على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، وخاصة المشروعات التي تساعد في الحد من الاستيراد وتساعد علي زيادة الصادرات المصرية وزيادة القدرات التصديرية للدولة.

وأكد الخشن علي أهمية منتج الأسمدة لما له من دور في زيادة حصيلة التصدير ، بما يتماشي مع خطة الدولة لزيادة فرص التصدير في هذا القطاع الحيوي الذي يخدم القطاع الصناعي والزراعي والامن الغذائي.

وقال أن المجموعة تثمن غاليا مساندة البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في دعم وزيادة قدرتها الانتاجية، وتقديم تسهيلات جديدة لتمويل توسعاتها الصناعية الجديدة، مشيرا الي ان القطاع المصرفي هو الشريك الأصيل للقطاع الصناعي الوطني في مصر.

وصرح احمد خليفة نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة أن بدء الصرف يعكس ثقة القطاع المصرفى فى الخطوات الايجابية التى اتخذتها المجموعة لتنفيذ خطوات برنامج الإصلاح المالى للمجموعة، والتي وافقت عليها جميع البنوك الدائنة في 11 نوفمبر 2020 ورعاها البنك المركزى المصرى حتى تمام التوقيع وبدء الصرف.

واكد خليفة أن المجموعة تتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان الى البنك المركزى المصرى راعي الصناعة الوطنيه وجميع البنوك الدائنه بقيادة البنك الاهلى المصرى وبنك المشرق مصر فى دعم ورعاية المجموعة حتى تمام تنفيذ الخطوة الأولى من برنامج الإصلاح المالى للمجموعة وتذليل كافة العقبات حتى تمام صرف القرض المشترك الدولارى البالغ 415 مليون دولار امريكي، منها 341 مليون دولار لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية للبنوك المشاركة في ذلك القرض المشترك، كما يتضمن كذلك منح المجموعة 74 مليون دولار لتمويل استكمال انشاءات المرحلة الثالثة من مجمع المجموعة الصناعي.

واشار الي أن المجموعة قد بدأت فى تنفيذ الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح المالى من خلال تكليف البنك الاهلى المصرى لترتيب قرض مشترك بالجنيه المصري بنحو 6.6 مليار جنيه لإعادة تمويل تسهيلات قائمة لباقي البنوك الدائنة التي لم تشارك في القرض المشترك الدولاري الذي تم صرفه الاسبوع الماضى.

واكد خليفة ان القرض المشترك الدولارى الذي بدء صرفه سمح ببدء اعمال استكمال الانشاءات للمرحلة الثالثة والتى ستستغرق 6 شهور وسوف تضيف طاقة إنتاجية جديدة بدءا من اول ابريل 2022 قدرها 110الف طن من الاعلاف الحيوانية ، تلك الاعلاف التي يمثل استيرادها عبء كبير على خزينة الدولة ، وتوفيرها محليا يدعم سياسات الدولة الخاصة بالأمن الغذائي.

واضاف أن تلك التوسعات ستوفر نحو 100 الف طن من أسمدة السوبر فوسفات و 90 الف طن أضافية من كلوريد الكالسيوم و 33 الف طن من حمض الفوسفوريك، مما يزيد الطاقة الإنتاجية السنوية لخليط منتجات الشركة من 817,000 طن حاليا الي 1,150,000 طن سنويا.

واشار الي ان جهود القيادات التنفيذية بتلك البنوك أصبح هو الذي ساعد الشركة في نجاح برنامج الاصلاح المالي الذى أصبح نموذج يحتذى به لكيفيه مساندة ودعم الجهاز المصرفي لأحدى الشركات الصناعية التي تخدم القطاع الزراعي والحيواني حتى تتجاوز الأثر السلبى لجائحة كرونا والاغلاق الكلى العديد من الأسواق الاوروبيه و الارتفاع الغير مسبوق فى تكاليف الشحن البحرى.