رفكو تحقق مبيعات تعاقدية بقيمة 2.6 مليارات جنيه في مشروعاتها خلال 9 أشهر

بكر بهجت _ حققت شركة “رفكو” للإنشاء والتعمير مبيعات بقيمة 2.6 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال 2021، وفق المهندس رامي فارس رئيس مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الشركة حققت زيادة عن المستهدف بقيمة 13%.

وأضاف فارس، في بيان، أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية في مشروع الموندو السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة بواقع 1.265 مليار جنيه، لافتا إلى أن الربع الثالث من العام شهد تحسن في حجم المبيعات العقاريه للمشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة السكنية ‏تزامنا مع التمهيد لانتقال موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية.

‏وأطلقت شركة رفكو للإنشاء والتعمير، المرحلة الأخيرة من مشروع “الموندو” السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يضم المشروع 960 وحدة سكنية وتتراوح مساحات الوحدات السكنية من 80 إلى 245 مترا مربعا.

وطرحت رفكو للانشاء والتعمير مشروعها الثالث داخل العاصمة الإدارية في الداون تاون، وهو مشروع “كابيتال بارك تاور ” الذي يقام بنشاط تجاري إداري.

وأشار فارس، إلى أن الاستثمار التجاري والإداري يشهد نشاطا كبيرا في السوق المصرية في ظل المنافسة القوية بين الشركات.