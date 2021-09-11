الرئيس التركي: الارتفاع المفاجئ في الطلب على السلع والعمال التحدي الرئيسي للاقتصاد

وكالات – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن النمو الاقتصادي والصادرات وفرص العمل في وضع قوي جميعا وإن التحدي الرئيسي للاقتصاد يتمثل في الارتفاع المفاجئ في الطلب على السلع والعمال.

وفي كلمته أمام جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية لم يتطرق أردوغان بشكل مباشر إلى التضخم أو أسعار الفائدة.

وقال إن الاقتصاد انتعش وقفز إلى الأمام على أساس معدلات النمو والتوظيف والصادرات والانتاج.

وأضاف أردوغان: “معظم المشكلات التي نواجهها اليوم هي نتيجة الارتفاع المفاجئ والكبير في الطلب على الإنتاج والتوظيف والاستثمار والخدمات اللوجستية”.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل سنوي يقارب 10% هذا العام مما يبقي الضغط على البنك المركزي المصري للحفاظ على السياسة المتشددة التي يتبعها.