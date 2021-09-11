وزيرة الصحة: تراجع معدل وفيات كورونا ونستهدف تطعيم 40 مليونا بنهاية العام

دوت الخليج- عُقد اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، في مقر مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال وزير التنمية المحلية إن اجتماع اليوم يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها ما يتعلق بالتعامل مع مستجدات أزمة فيروس كورونا، وضرورة التنسيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة بهدف التوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس لمختلف المواطنين؛ سعيا لسرعة الانتهاء من تلقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والإداريين والعمال، والطلاب الجامعيين، وكذا العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة كورونا، وموقف توفير وتلقي اللقاحات المضادة لهذا الفيروس لمختلف فئات المواطنين، سواء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المستهدف حصولهم على اللقاحات في قطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، وكذا باقي فئات المجتمع من المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف بنهاية العام الحالي الوصول بعدد المواطنين الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس إلى 40 مليون مواطن.

ونوهت الدكتورة هالة زايد، في هذا الصدد، إلى جهود توفير هذه اللقاحات سواء عن طريق تصنيعها محليا، أو استيرادها من الخارج، مؤكدة أنه جار العمل على زيادة الطاقة الانتاجية من التصنيع المحلي للقاحات، وكذا إتمام العديد من التعاقدات لتوريد المزيد من اللقاحات بمختلف أنواعها.

ولفتت إلى أن مصر من الدولة القليلة التي لديها تنوع في اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه بمتابعة معدلات الإصابة والوفيات الخاصة بفيروس كورونا، خلال هذه الفترة، نجد حدوث انخفاض في معدلات الوفيات مقارنة بفترات سابقة كانت تسجل نفس أعداد الاصابات، وهو ما يفسر أن اللقاحات المضادة للفيروس تسهم في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة به، وهو ما يستلزم أهمية تأكيد ضرورة حصول المواطنين على هذه اللقاحات، وتكثيف التوعية بأهميتها.

وحول الوضع الحالي لمراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، أشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالي عدد المراكز وصل إلى 777 مركزا، منها 60 مركزا بالجامعات، و180 مخصصا للمسافرين، والباقي لمختلف المواطنين، هذا إلى جانب توافر أكثر 1300 فريق متحرك على مستوى المحافظات، لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وفي إطار جهود التوسع في إقامة المزيد من مراكز تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، طالبت وزيرة الصحة المحافظين بالعمل على توفير المزيد من الأماكن لإنشاء مراكز ضخمة بعواصم المحافظات، أو بالأماكن التي تشهد كثافات سكانية عالية، على غرار ما تم إنشاؤه في أرض المعارض بالقاهرة، وأكاديمية الفنون بالجيزة، ومدينة البعوث بالإسكندرية.

وأكدت وزيرة الصحة الاستمرار في توفير جميع الكميات المطلوبة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمختلف أنواعها للمحافظات كافة، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة المحافظين بخطة التدفقات الأسبوعية لمختلف اللقاحات، بما يلبي احتياجات المحافظات من اللقاحات، ويسهم في زيادة أعداد المتلقين لها.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، استعرض اللواء محمود شعراوي، عددا من الموضوعات الأخرى، من بينها ما يتعلق بموقف إزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تضمن عدم التعدي على هذه الأراضي مرة أخرى.