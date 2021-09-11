المغرب يسجل 52 وفاة و3113 إصابة جديدة بكورونا

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وكالات – أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت تسجيل 3113 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات المسجلة اليوم شهدت ارتفاعا عن تلك المعلن عنها يوم أمس حيث سجلت 2668 إصابة، فيما تراجعت الوفيات عن 66 حالة بالأمس.
وسجل المغرب إجمالي إصابات بلغ 902694 حالة، وإجمالي وفيات وصل إلى 13488.
وتلقى المغرب صباح اليوم شحنة جديدة من لقاح “فايزر” تشمل 682 ألف جرعة.
وبلغ عدد التلاميذ المغاربة ما بين عمر 12 و18 عاما الذين حصلوا على اللقاح حتى أمس 646228 تلميذا.
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