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إيطاليا تسجل 57 وفاة و5193 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 57 وفاة و5193 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت.

وسجلت إيطاليا 129885 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر إجمالي في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم.

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وبلغ إجمالي إصابات الفيروس في إيطاليا 4.6 مليون حالة حتى اليوم.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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