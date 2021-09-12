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محاولات أخيرة لوقف انتخابات مصر للمقاصة

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دوت الخليج _ تشهد الأيام القليلة المقبلة عدة محاولات لتأجيل انتخابات شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي المقرر انعقادها يوم الأربعاء القادم، أهمها دعوة قضائية بالمحكمة الاقتصادية تنظر بعد غد الثلاثاء، تطالب بوقف وبطلان انعقاد الجمعية العمومية المرتقبة لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تنتهي في 2024.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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