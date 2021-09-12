العربية للخزف تقرر تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة ليصبح 25 قرش بدلا من جنيه

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة شركة العربية للخزف – سيراميكا ريماس، في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من جنيه إلى 25 قرش، مع ما يترتب على ذلك من تعديلات في المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنها سوف تخطر الهيئة العامة للرقابة المالية فورا قبل البدء في إجراءات التجزئة ومراعاة المادة 48.

وفوض المجلس رئيسه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم المبررات الخاصة بهذا الشأن وكذا أسباب التعديل.

وفوض رئيس مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.