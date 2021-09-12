تامر عرفان: الأهلي صبور تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات

بكر بهجت _ تستهدف شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، تحقيق مبيعات تمثل 30% من إجمالي القيمة التي وضعتها للعام ككل والبالغة 6 مليارات جنيه، ما يعني أن القيمة المستهدف تحقيقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقترب من ملياري جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة حققت جزءًا كبيرًا من مستهدفاتها سواء على مستوى الإنشاءات أو التسويق أو التسليم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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