رمضان حسني: امتلاك للتطوير تستعد لإطلاق ثاني مشروعاتها في العاصمة الإدارية

بكر بهجت _ اقتربت شركة امتلاك للتطوير العقاري من إطلاق ثاني مشروعاتها في العاصمة الإدارية بالشراكة مع مجموعة باقطيان السعودية. وقال رمضان حسني رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله قبل نهاية العام الجاري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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