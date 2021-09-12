مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة بداية التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في بداية التعاملات بصورة طفيفة بنسبة 0.07%، ليتداول عند مستوى 11048 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.38% و 0.29% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 38.076 مليون جنيه، على 120 شركة من خلال 1.877 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 29 شركة مقابل تراجع 9 شركات بينما لم تتغير أسعار 81.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 319.054 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 549.111 ألف جنيه، مقابل 230.057 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 249.106 ألف جنيه، منها 167.117 ألف جنيه للأفراد، و81.988 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 69.949 الف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 459.221 ألف جنيه، مقابل 389.273 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الملتقي العربي للاستثمارات 4.3 4.55 5.81 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 4.18 4.37 4.55 العربية للأسمنت 4.41 4.59 4.08 سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.82 5 3.73 مصر للألومنيوم 27.2 28.11 3.35

الأسهم الأكثر انخفاضا