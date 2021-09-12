أوراسكوم للتنمية مصر تخطط لإطلاق مشروع جديد في الجونة

بكر بهجت _ تعتزم شركة أوراسكوم للتنمية مصر إطلاق مشروع جديد في مدينة الجونة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن الخطة الاستثمارية التي تعمل عليها لتنمية محفظتها، وفق عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التي يجري العمل على بلورتها، منها مشروع أوشكت الشركة على إطلاقه ويجري تحديد اسم له. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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