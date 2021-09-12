وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة، بهدف دفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتم تنفيذها فىها، مؤكداً أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.

وشملت حركة التغييرات التي أصدرها وزير الإسكان، أن يتـولى المهنـدس عـلاء محمد إبراهيم منيـع، رئـيـس جـهـاز تنميـة مدينـة السـادات، العمل رئـيساً لجهاز تنميـة مدينـة دميـاط الجديـدة بجانب الإشراف علـى مدينـة المنصـورة الجديـدة، والمهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة السادات.

وشملت الحركة أن يتولى المهندس مصطفی هارب مساح خديوي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس ياسر عبدالحليم حسن، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

كما شملت التغييرات، تولي المهندس أحمد عبدالرازق السيد، كبير أخصائيين بدرجة مديرعام بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس أحمد محمود حسین أحمد، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أکتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس علاء الدين السيد لطفي، معاون هندسی لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

وشملت الحركة، نقل المهندس وليد السيد عبداللطيف، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، للعمل مهندس مدني بجهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، والمهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، للعمل بقطاع التنمية وتطوير المدن برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بذات درجته الوظيفية، والمهندسة نورا وجيه إبراهيم الدسوقي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، للعمل مهندس مدني ثالث بجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة.