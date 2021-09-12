جميرا إيجيبت تحصل على القرار الوزاري لمشروع نايا باي الساحل الشمالي

بكر بهجت _ حصلت شركة جميرا إيجيبت على القرار الوزاري لمشروعها «نايا باي» الذي تقيمه في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي. وقال المهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذى للشركة، إن من المخطط البدء في أعمال التنفيذ خلال الربع الجاري، إذا ما حصلت الشركة على التراخيص كافة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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