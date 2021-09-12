مال وأعمال

جميرا إيجيبت تحصل على القرار الوزاري لمشروع نايا باي الساحل الشمالي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

بكر بهجت _ حصلت شركة جميرا إيجيبت على القرار الوزاري لمشروعها «نايا باي» الذي تقيمه في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي. وقال المهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذى للشركة، إن من المخطط البدء في أعمال التنفيذ خلال الربع الجاري، إذا ما حصلت الشركة على التراخيص كافة.

هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك
city2021 728×90

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جميرا إيجيبت تحصل على القرار الوزاري لمشروع نايا باي الساحل الشمالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا