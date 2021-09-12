ريبورتاج الإماراتية تبدأ التفاوض على 300 فدان في الشيخ زايد والعلمين والساحل

بكر بهجت _ تعتزم شركة ريبورتاج العقارية الإماراتية، بدء التفاوض على أراضٍ بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 300 فدان، في عدة مناطق لتنفيذ خطتها التوسعية، بالسوق المصرية، بعد إطلاقها أول مشروعاتها في مدينة مستقبل سيتي، وفق حنا كرم المدير الإقليمي للشركة، لافتًا إلى أن الشركة قامت بعمل دراسة موسعة عن السوق واحتياجات العملاء، وستعتمد عليها في تحركاتها بالفترة المقبلة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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