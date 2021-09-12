وكيل سيات يطرح 3 سيارات جديدة.. بالرغم من العجز الجسيم في الإمدادات

شاهندة إبراهيم – قدمت شركة كيان إيجيبت، وكلاء سكودا وسيات في مصر، موديلات 2022 من طرازات العلامة الاسبانية سيات في سبتمبر الجاري.

واكتسبت موديلات 2022 زيادات سعرية تراوحت بين 10 إلى 15 ألف جنيه في سيات تاراكو، و 10 آلاف في أتيكا وليون، عند المقارنة مع موديلات 2021.

وجاءت أسعار الفئة الأولى (Style) من السيارة سباعية المقاعد سيات تاراكو موديل 2022 بنحو 555 ألف جنيه، في مقابل 545 ألف جنيه، والفئة الثانية (Style Plus) بقيمة 605 آلاف جنيه، مقارنة مع 595 ألف جنيه، والثالثة (Xcellence)بسعر جديد 660 ألف جنيه، بدلا من 645 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة (FR)685 ألف جنيه، مقابل 675 ألف جنيه.

وحدد الوكيل المحلي أسعار الفئة الأولى (Style)من سيات أتيكا موديل 2022 بنحو 455 ألف جنيه، في مقابل 445 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثانية (Style Plus) بسعر 505 آلاف جنيه، مقارنة مع495 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة (Experience) بمبلغ 570 ألف جنيه، بدلا من 560 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة (FR) تم تسويقها بقيمة 580 ألف جنيه، مقابل 570 ألف جنيه.

وقدمت “كيان إيجيبت” الفئة الأولى (Style plus)من سيارات سيات ليون موديل 2022 بقيمة سعرية وصلت إلى 395 ألف جنيه في مقابل 385 ألف جنيه، والفئة الثانية (FR) قدرت بنحو 435 ألف جنيه، بدلا من 425 ألف جنيه.

وأعلن الوكيل المحلي عن إضافة فئة جديدة (Advance) وجاءت بسعر 410 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة كيان إيجيبت كانت قد أقرت زيادات سعرية بقيمة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، على جميع طرازات سيات باستثناء ليون، في أغسطس الماضي.

وبالرغم من العجز الجسيم في الإمدادات والتوريدات، تعتزم “كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار”، وكلاء سيات في السوق المحلية، طرح سيارات جديدة من مويلات 2022 و 2021 بشهري سبتمبر وأكتوبر ، وفقا لتصريحات نهى المليجي مدير قطاع العلامة الإسبانية سيات في الشركة لجريدة دوت الخليج.

كما كانت قد كشفت في تصريحاتها نهاية أغسطس الماضي، عن أن من المرتقب طرح موديل 2022 من سيات ليون في سبتمبر.