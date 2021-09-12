ملف.. الشركات العقارية تحشد قواها لتحقيق المستهدفات في الربع الأخير

بكر بهجت _ تسعى الشركات العقارية إلى زيادة وتيرة العمل في مشروعاتها مع قرب نهاية العام، لتعويض فترة الهدوء التي مر بها القطاع خلال العام الماضي، والتي تسببت في ارتباك خطط المبيعات والأرباح.

وتستعرض جريدة دوت الخليج في هذا العدد خطط القطاع العقاري فيما يخص الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري، والتعديلات التي طرأت على الأهداف الموضوعة بداية العام، خاصة بعد التطورات التي شهدها القطاع مؤخرًا ومن بينها التوجيه بعدم تسويق المشروعات قبل إتمام 30% منها.

وتنوعت استراتيجيات الشركات بين إطلاق مشروعات جديدة، أو التركيز على المشروعات القائمة وانتظار العام الجديد لإعلان خطوتها المقبلة.

يأتي ذلك مع احتدام المنافسة بين الشركات العقارية، التي بدأت منذ سنوات. خاصة مع توسع الحكومة في الرقعة العمرانية وإتاحة الفرصة للعديد من الشركات لإقامة مشروعات في جميع المدن الجديدة التي تم إطلاقها، الأمر الذي أدى إلى تغير في شكل السوق.

ووفقًا لتأكيد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خلال مائدة إنفستجيت العقارية التي عقدت الأسبوع الماضي، فإن السوق أصبحت ذات شكل جديد خلال الآونة الأخيرة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، ما يستوجب وضع إطار تنظيمي لها.

وأكد عباس أن التوجيه الرئاسي بحظر بدء بيع المشروعات العقارية إلا بعد بناء 30% منها، يستهدف في المقام الأول ضمان جدية المطورين والحفاظ على حقوق العملاء، مشيرًا إلى أنه ومع احتمالية ظهور اندماجات بين شركات التطوير العقاري نتيجة لتلك الخطوة، فإن ذلك سيحقق التكامل ويعزز الموقف المالي للكيان الجديد، ما يرفع من القدرة التنافسية والمالية للشركات.

وتوقع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عرض المقترح الخاص بتدشين اتحاد المطورين العقاريين ـوالذي جرت مناقشات بشأنه بين الوزارة والشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة- على دور الانعقاد المقبل بالبرلمان، ومن المتوقع أن يظهر للنور خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام.

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