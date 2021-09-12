التعمير للتوريق ومصر كابيتال تديران صفقة بقيمة 750 مليون جنيه لصالح شركة إيجي ليس

بكر بهجت _ بدأت شركتا التعمير للتوريق ومصر كابيتال في الإجراءات الخاصة بتنفيذ صفقة توريق لصالح شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي «تنمية» بقيمة تصل إلى 750 مليون جنيه، وفق مازن حسن رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتوريق، مشيرا إلى أن مصر كابيتال –الذراع الاستثماري التابعة لبنك مصر – تتولى حاليا عملية مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بالصفقة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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