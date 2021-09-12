الرئيس التنفيذي لشركة بنية: دول إفريقية حجزت 60% من الإنتاج المرتقب لمصنع كابلات الفايبر

محمد مصطفى _ كشف المهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية (فايبر مصر)، عن بدء الإنتاج بمصنع كابلات الفايبر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، العام المقبل، مشيرًا إلى أن دول إفريقية حجزت نحو 60% من الإنتاج المرتقب. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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