عجز الميزان التجاري يتراجع 27.8% إلى 2.94 مليار دولار في يونيو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 27.8% خلال يونيو الماضي، ليسجل 2.94 مليار دولار مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق.

وذكر الجهاز في بيان اليوم الأحد، أن قيمـة الصادرات ارتفعت بنسبـة 49.2% حيـث بلغت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ارتفاع الصادرات، بسبب ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها؛ لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78%، ملابس جاهزة بنسبة 54.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1%، فواكه طازجه بنسبة 13.8%).

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيومقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (صابون ومحضرات تنظيف بنسبه 7.0%، منتجات ألبان بنسبة 23.7%، خضر مجمده أو مبرده بنسبة 8.6%، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7%).

وأوضح الجهاز أن قيمـة الواردات ارتفعت، بنسبة 0.9% حـيث بلغـت 6.55 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها؛ نحاس ومصنوعاته بنسبه 44.4%، سيارات ركوب بنسبة 35.7%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 22.4%، أدوية ومستحضرات صيدله بنسبة 12.4%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: (مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبــة 6.3%، فول صويا بنسبة 43.1%، لحوم بنسبة 32.3%، خامات الحديد ومركزتها بنسبة 5.3%).