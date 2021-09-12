الأولى للتأجير تتراجع عن إجراء عملية توريق وتدرس زيادة رأس المال

بكر بهجت _ تدرس شركة الأولى للتأجير التمويلي زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة لتوفير سيولة تمكنها من التوسع في خدمات التأجير التمويلي، وذلك بدلا من إجراء عملية التوريق التي كان مقررا تنفيذها من خلال شركة التعمير للتوريق العقاري. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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