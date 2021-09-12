مال وأعمال

الأولى للتأجير تتراجع عن إجراء عملية توريق وتدرس زيادة رأس المال

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بكر بهجت _ تدرس شركة الأولى للتأجير التمويلي زيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة لتوفير سيولة تمكنها من التوسع في خدمات التأجير التمويلي، وذلك بدلا من إجراء عملية التوريق التي كان مقررا تنفيذها من خلال شركة التعمير للتوريق العقاري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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