طلبات مارت تتوسع في ثلاث مدن جديدة خارج القاهرة الكبرى

إسلام فضل _ أعلنت شركة طلبات مصر، عن توسعها في خدمة “طلبات مارت” لتشمل ثلاث مدن مصرية جديدة وهي الإسكندرية، وطنطا، والمنصورة إلى جانب محافظات القاهرة الكبرى، تزامنًا مع عروض خاصة للعودة إلى المدارس.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أن تلك الخطوة تأتي لتيسير خدمة التوصيل لمنتجات البقالة عبر التطبيق الإلكتروني لتصل من متاجر طلبات الافتراضية dark stores إلى العميل في غضون 20 دقيقة فقط .

وقالت هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، إننا نعمل للتوسع في المزيد من المدن للوصول بخدماتنا لقاعدة عملاء أوسع والمساعدة في تلبية احتياجاتهم اليومية من خلال خدماتنا القائمة على أحدث التقنيات.”

وصرح إحسان سويدان، المدير الإقليمي لـطلبات مارت “: “نعتمد على التقنيات الحديثة والمتاجر الافتراضية التي تم اختيارها بعناية في أماكن استراتيجية لتغطي جميع أنحاء المدن التي تقدم بها الخدمة، حيث يمكن لـ “طلبات مارت” إعداد كل طلب بكفاءة وتسليمه في وقت قياسي.

ونوه أن “طلبات” تعمل الآن على جعل زمن التوصيل أقل من 20 دقيقة على الرغم من العمل في القاهرة والتي تعتبر واحدة من أكثر المدن ازدحامًا في العالم. نعمل أيضًا لتعزيز تنوع المنتجات المعروضة وتلبية احتياجات المستهلك المصري.”

أضاف أن “طلبات مارت” تتيح ما يقرب من 5000 منتج يتم بيعها بالكامل بأسعار تنافسية وعالية الجودة لجميع المستهلكين، مما يعطي العملاء فرصة شراء كل احتياجاتهم دون عناء وبأقل التكاليف. علاوة على ذلك، فطلبات تستخدم التكنولوجيا الحديثة التي تؤكد عرض فقط المنتجات المتاحة في الوقت الفعلي بالمتاجر الافتراضية مما يلغي إمكانية شراء عنصر غير متوفر او مختلف عن المعروض.

ولفت أن شركة طلبات تسعى دائما لمساعدة الحكومة المصرية في التحول الرقمي الشامل، لذلك نعمل لتغيير عقلية المستهلك المصري إلى استخدام التكنولوجيا من خلال توفير تجربة سلسة للعملاء عبر منصتنا. فإن تسهيل حياة المستهلكين المصريين من خلال التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة في كل مدينة نعمل بها جزء لا يتجزأ من اهتماماتنا الرئيسية.