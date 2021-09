وكيل بيجو يقدم 4 سيارات موديلات 2022.. بأسعار تبدأ من 357 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة مانسكو وكلاء العلامة الفرنسية بيجو في السوق المحلية، خلال الأسبوعين الماضيين عن تقديم 4 سيارات موديلات 2022 تنتمي لأنماط مختلفة ومن بينها الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم والعائلية السيدان رباعية الأبواب، وسط استقبال وزخم السوق المصرية بعدد واسع من المركبات الجديدة كليا.

وقدمت الشركة الفئة الأولى (A/T Active Pack 1.6 )من السيارة بيجو 5008 موديل 2022 بنحو 569 ألف و990 جنيه، والفئة الثانية (A/T Allure Pack 1.6 ) بسعر 619 ألف و990 جنيه، والفئة الثالثة (A/T GT 1.6 ) بقيمة 694 ألف و990 جنيه، والرابعة (A/T GT – Red Interior 1.6 ) بمبلغ 704 ألف و990 جنيه، والخامسة (A/T GT Pack 1.6 ) بـ 744 ألف و990 جنيه ، فيما جاءت الفئة السادسة الأعلى تجهيزا (A/T GT Pack – Red Interior 1.6 ) بقيمة 754 ألف و990 جنيه.

وتنتمي السيارة بيجو 5008 لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، ذات سعة 1600 سى سى، بقوة 165 حصان، مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وحدد الوكيل المحلي أسعار سيارات بيجو طراز 3008 موديل 2022 على النحو التالي: 518 ألف و90 جنيه للفئة الأولى (A/T Active Pack 1.6)، و568 ألف و990 جنيه للفئة الثانية (A/T Allure Pack 1.6)، و 644 ألف و990 جنيه للفئة الثالثة (A/T GT 1.6)، و649 ألف و990 جنيه للفئة الرابعة (A/T GT – Red Interior 1.6 )، و 694 ألف و990 جنيه للفئة الخامسة (A/T GT Pack 1.6)، و699 ألف و990 جنيه للفئة السادسة(A/T GT Pack – Red Interior 1.6).

وتنتمي السيارة بيجو 3008 لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ودعمت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وأعلنت “مانسكو” عن أسعار الفئة الأولى (A/T Active 1.2) من السيارة بيجو طراز 2008 موديل 2022 ، والتي جاءت بسعر356 ألف و990 جنيه ، والفئة الثانية (A/T Alluar1.2) بمبلغ394 ألف و990 جنيه، أما الثالثة (A/T GT Line 1.2) بنحو429 ألف و990 جنيه.

وتنتمي السيارة بيجو 2008 لنمط الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وزودت بمحرك مكون ثلاثي الأسطوانات ، ذات سعة 1200 سي سي تيربو،بقوة 130 حصان، مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

كما طرح الوكيل المحلي موديل 2022 من السيارة بيجو طراز 508، وحددت أسعار الفئة الأولى(A/T Active 1.6) بنحو485 ألف و990 جنيه، والفئة الثانية (A/T Allure 1.6) بقيمة525 ألف و990 جنيه، والفئة الثالثة (A/T GT Line 1.6 ) بمبلغ605 ألف و990 جنيه، والفئة الرابعة (A/T GT Line Red Interior 1.6) قدرت بنحو 611 ألف و990جنيه.

وتنتمي السيارة بيجو 508 لفئة السيدان العائلية، وتأتي مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، ذات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 حصان، مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.