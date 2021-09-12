مال وأعمال

الرقابة المالية توافق على مبررات تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة العربية للخزف

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رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن قبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة العربية للخزف – سيراميكا ريماس.

وقالت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الشركة تقدمت لها بإخطار بتاريخ اليوم تضمن طلب ومبررات تجزئة القيمة الاسمية لسهم العربية للخزف إعمالا لأحكام المادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 28 لسنة 2021.

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وأشارت الرقابة المالية إلى أن تجزئة القيمة الاسمية للسهم وفقا لقرار مجلس إدارة شركة العربية للخزف سيصبح 25 قرشا بدلا من جنيه ليصبح عدد أسهم الشركة 718.75 مليون سهم بدلا من 179.687 مليون سهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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