- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن قبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة العربية للخزف – سيراميكا ريماس.
وقالت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الشركة تقدمت لها بإخطار بتاريخ اليوم تضمن طلب ومبررات تجزئة القيمة الاسمية لسهم العربية للخزف إعمالا لأحكام المادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 28 لسنة 2021.
وأشارت الرقابة المالية إلى أن تجزئة القيمة الاسمية للسهم وفقا لقرار مجلس إدارة شركة العربية للخزف سيصبح 25 قرشا بدلا من جنيه ليصبح عدد أسهم الشركة 718.75 مليون سهم بدلا من 179.687 مليون سهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرقابة المالية توافق على مبررات تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة العربية للخزف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.