نيسان إيجيبت تقيم فاعلية خاصة لعرض جوك وإكسسواراتها في الساحل الشمالي

شاهندة إبراهيم – أقامت شركة نيسان موتور إيجيبت، فاعلية خاصة في منطقة الساحل الشمالي لعرض سياراتها نيسان جوك وإكسسواراتها الأصلية، والتي تنتمي لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والتي تعتبر أحد المركبات التي حققت نجاحا كبيرا في السوق المصري خلال السنوات الماضية.

ووفقا لبيان الشركة، الذي نقل قول العضو المنتدب لنيسان موتور إيجيبت، شريف الدسوقي: “انطلاقا من السعي المستمر للمجموعة لتكون الأقرب للعملاء في كل مكان، نحرص على إقامة مثل هذه الأنشطة حيث تعتبر فرصة مميزة للتفاعل المباشر مع الأفراد ومعرفة أرائهم حول ما تقديمه من موديلات جديدة وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب تلبيه احتياجاتهم من خلال تكنولوجيا NIM – التنقل الذكي من نيسان”.

وأضاف الدسوقي: “تمكنت السيارة نيسان جوك منذ إطلاقها لأول مرة بالسوق المصري في 2016 من الحصول على ثقة العملاء، واستطاع الجيل الجديد من نيسان جوك والذي يحتوي على المزيد من الخصائص والمزايا العملية كتابة فصول جديدة من قصص النجاح.”

وعرضت “نيسان موتور إيجيبت” السيارة جوك والعديد من إكسسواراتها الأصلية في جناح صمم خصيصا في إحدى القرى بالساحل الشمالي، والذي شهد إقبالا كبيرا من رواد القرية خاصة من فئة الشباب الذين أبدوا إعجابهم بالتصميم المميز للعربة وخصائصها المتطورة والقدرة الكبيرة للمحرك الذي يعمل بتقنية التربو.

وتضمنت الإكسسوارات المعروضة للسيارة نيسان جوك، الجنط الرياضى مقاس 19 بوصة، وصندوق أمتعة ذات أبعاد ديناميكي و غيرها من الإكسسوارات الأصلية.

وتقدم السيارة نيسان جوك من خلال ثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات في السوق المصري، ولقد تم تزويدها بمحرك بسعة 1000 سي سي تربو، والذي ينتج قوة تبلغ 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 10.4 ثانية، وتتراوح أسعارها ما بين 357 إلى 397 ألف جنيه.