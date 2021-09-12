حسن شكري: توقيت تطبيق التعديلات الجديدة للتداول وراء قلق المستثمرين 

رنا ممدوح _ أرجع حسن شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، أسباب الجدل المثار داخل سوق المال منذ تطبيق التعديلات الجديدة للتداول في البورصة المصرية مطلع الأسبوع الماضي إلى التوقيت، موضحًا أن سريانها تزامن مع نشر الكتاب الاسترشادي لضرائب الأرباح الرأسمالية.

التعديلات تقلل من التلاعب وتعبر عن القيمة الفعلية للسوق

وكانت وزارة المالية أكدت في 6 سبتمبر الجاري أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، وأوضحت أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

وأوضح شكري، أن إدارة البورصة المصرية استحدثت النظام الجديد للتداول بعد جولة في الأسواق الناشئة والعالمية، مؤكدًا أنه يحتاج إلى بعض الوقت ليعتاد المستثمر عليه، ومن ثم ستظهر إيجابيته بصورة واضحة.

وقال إن إجراء مزاد على سعر الإغلاق والذي كان من ضمن الآليات التي أستحدثتها إدارة البورصة في نظام التداول الجديد يساعد على تقليل أحجام التلاعب في الأسهم داخل سوق المال، موضحًا أن تلك الآلية تساعد على معرفة القيمة الحقيقة للورقة المالية المقيدة.

ولفت العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، إلى أن النظام الجديد للتداول بآلياته المستحدثة ننتظر أن تظهر نتائجه بارتفاع أحجام السيولة في البورصة وجذب مزيد من المستثمرين والشركات إليها، وزيادة عدد العمليات المنفذة داخل السوق.

وأكد شكري، أن ثقة المستثمرين لا تعتمد فقط على أحجام الشركات داخل السوق أو حجم الطروحات المنفذة داخله، بل هناك أسس هيكلية ينظر إليها المستثمر الأجنبي خاصة قبل الاستثمار، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للتداول يرسم طريقًا أقصر لمواكبة باقي الأسواق المتطورة.

وتابع: القلق المثار من زيادة الحدود السعرية إلى 20% غير مفهوم السبب وراءه حتى الآن، موضحًا أن هذه النسبة تستفيد منها أسهم مؤشر EGX70 التي يقام عليها عمليات مضاربة واسعة، على عكس أسهم مؤشر EGX30.